Популярна співачка Наташа Могилевська розповіла про свій найбільший страх і його подолання

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, якій приписують бурхливий роман з Київським бізнесменом Олегом Рижовим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно зірка опублікувала в сторіс яскраві кадри, на яких показала, як боролася зі своїм страхом.

Виявилося, що зірка страшенно боялася висоти, але один екстремальний випадок змусив її змінити своє ставлення. Виявилося, що під час участі в "Танцях з зірками" у 2017 році партнер Наташі по паркету Ігор Кузьменко змусив її зістрибнути з моста, висотою 26 метрів. У сторіс артистка показала на відео, як це відбувалося, а також поділилася своїми враженнями.

З ролика видно, що Могилевська сильно боялася і обурювалася, коли Кузьменко притягнув її на високий міст. Однак, попри сильний страх, все ж погодилася надіти екіпіровку і зробити банджі-джампінг у вільному польоті. "Я роблю це заради нашої пари", - заявила Наташа своєму партнеру Ігорю Кузьменку. "Попри те, що мені було дуже страшно і мені здавалося, що я померла, і більше ніколи в житті це не повторю, тим не менш, я гордо можу сказати, що я це зробила", - підписала сторіс Могилевська.

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