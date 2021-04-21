Популярна українська співачка Наталія Могилевська нагадала українцям, як починала свою кар'єру Надя Дорофєєва
Як передає Politeka.net, на честь 31-го дня народження Наді Дорофєєвої в мережі її вітають численні зірки українського шоу-бізнесу. Могилевська не стала винятком і вирішила нагадати, що була свідком перших кроків Дорофєєвої в шоу-бізнесі.
"Таааак, почну з важливого! Смс не відправляємо, номер недійсний! Обіцяний Топ факт про Надю Дорофєєву, який ніхто не пам'ятає! 16 років тому зовсім юна, але енергійна, харизматична і яскрава @nadyadorofeeva вже підкорювала сцену Шансу під керівництвом Кузьми. Надя, продовжуй свій шлях! Ти зірка! З днем народження!",- написала Могилевська.
У коментарях красуням залишили масу приємних слів.
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"Ех, Кузьма пишався б, хоч і помітив групу, але от окремо вже", "дуже подобалася ця передача, багатьох пам'ятаю", "Боже, чому я це пропустила як? Надюш З Днем Народження», "які лялечки", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що на архівному фото 45-річна Могилевська в мініатюрному топі, який був схожий на ліфчик, помірялася формами з ще 30-річною Дорофєєвою і ні краплі не поступилася їй в ефектній красі.
Нагадаємо, що Могилевська вперше відкрилася українцям, але нарвалася на різку критику свого фото: "перебір з фільтрами".
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