Популярна українська співачка Наталія Могилевська нагадала українцям, як починала свою кар'єру Надя Дорофєєва

Як передає Politeka.net, на честь 31-го дня народження Наді Дорофєєвої в мережі її вітають численні зірки українського шоу-бізнесу. Могилевська не стала винятком і вирішила нагадати, що була свідком перших кроків Дорофєєвої в шоу-бізнесі.

"Таааак, почну з важливого! Смс не відправляємо, номер недійсний! Обіцяний Топ факт про Надю Дорофєєву, який ніхто не пам'ятає! 16 років тому зовсім юна, але енергійна, харизматична і яскрава @nadyadorofeeva вже підкорювала сцену Шансу під керівництвом Кузьми. Надя, продовжуй свій шлях! Ти зірка! З днем народження!",- написала Могилевська.

У коментарях красуням залишили масу приємних слів.

"Ех, Кузьма пишався б, хоч і помітив групу, але от окремо вже", "дуже подобалася ця передача, багатьох пам'ятаю", "Боже, чому я це пропустила як? Надюш З Днем Народження», "які лялечки", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на архівному фото 45-річна Могилевська в мініатюрному топі, який був схожий на ліфчик, помірялася формами з ще 30-річною Дорофєєвою і ні краплі не поступилася їй в ефектній красі.

Нагадаємо, що Могилевська вперше відкрилася українцям, але нарвалася на різку критику свого фото: "перебір з фільтрами".

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