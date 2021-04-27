Певица Тина Кароль раздразнила публику неожиданным обещанием и смелым образом

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала фрагмент из нового клипа на песню "Это любовь" из альбома "Красиво" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах Кароль предстала в комбинезоне необычного кроя, с сумасшедшими вырезами и одной штаниной. Антураж в стиле диско, оригинальное освещение и динамичные танцы делают этот клип запоминающимся - от бывшей "плакальщицы" не осталось и следа.

"Это любовь нас связала

Это музыка нас объединила

Это страсть нас куражит", - поделилась Кароль строчками из песни и добавила, - "Мой долгожданный вам подарок. Наслаждайтесь живым концертом, где бы вы ни были. Вечером, в 18:00, встретимся в прямом эфире Instagram, посмотрим шоу вместе и пообщаемся о том, о сем!".

Новый имидж Тины, безусловно, произвел впечатление на публику:

"Тина, это просто божественно красиво. Ждём прямой эфир 😍⚡️"

"Тина, восхищаюсь!❤️"

"Это огонь 🔥 моё сердце заросло розами с шипами❤️"

"Кааайф😍"

"Перебор, самолюбование!"

"Спасибо за творчество! За кураж! За музыку! Вы удивительная, невероятная!!!❤️"

"Чем-то Кайли Миноуг напоминает!?"

"Ну как вам сказать, я сдохла🥵"

Напомним, теперь у Кароль появится больше времени на творчество и доработку своего нового образа. Как известно, звезда в финале 11-го сезона "Голосу країни" заявила, что навсегда покидает проект. Свое место Тина пожелала отдать солистке The Hardkiss Юлии Саниной.

"Это был мой крайний сезон. Я очень благодарю "Голос країни". Спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто приобщался к этому проекту", - такое заявление сделала певица.

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

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