Осадчая рассекретила, что будет с "Голосом країни" после ухода Кароль

Известная украинская телеведущая и любимая жена продсера Юрия Горбунова Екатерина Осадчая рассекретила, что будет с любимым шоу украинцев "Голос країни" после ухода Тины Кароль

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая подитожила завершение 11 сезона шоу "Голос країни", написав об этом пост в своем аккаунте в Іnstagram, добавила фото с мужем Юрием Горбуновым, где они стоят на сцене вместе.

"11 сезон - done. Попереду дванадцятий 👯‍♀️ ", - написала телеведущая.

Однако, в комментариях под постом разгорелась бурная дискуссия мол поднадоело шоу и никто уже не ждет 12 сезон. Некоторые напомнили и огорчились, что из шоу ушли крутые тренера - Дан Балан, Потап, а теперь уходит Тина Кароль.

Подписчики активно комментируют пост телеведущей:

"Уже не то, поднадоело шоу".

"Ушёл Дан, Потап, а ещё и Тина...жаль...".

"Самый лучший был 9-10 сезон . Сейчас уже не то . 12-ый и не жду уже".

"В 12 сезоне, должны быть на 100% ведущие Осадчая и Горбунов".

Стоит напомнить, что Кароль в финале 11-го сезона "Голосу країни" заявила, что навсегда покидает проект. Свое место Тина пожелала отдать солистке The Hardkiss Юлии Саниной.

"Это был мой крайний сезон. Я очень благодарю "Голос країни". Спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто приобщался к этому проекту", - такое заявление сделала певица.

Напомним, Горбунов "раздел" Олега Винника за кулисами, порадовав Осадчую: "Посмотри, как светится!".

Как сообщала Politeka, Осадчая в платье королевы показала украинцам округлившийся животик: "Катя и Юра молодцы!".

Также Politeka писала, Катю Осадчую без макияжа и стильного образа заметили на прогулке: "В жизни и на сцене - разные люди".