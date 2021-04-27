Известная украинская телеведущая и любимая жена продсера Юрия Горбунова Екатерина Осадчая рассекретила, что будет с любимым шоу украинцев "Голос країни" после ухода Тины Кароль
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая подитожила завершение 11 сезона шоу "Голос країни", написав об этом пост в своем аккаунте в Іnstagram, добавила фото с мужем Юрием Горбуновым, где они стоят на сцене вместе.
"11 сезон - done. Попереду дванадцятий 👯♀️ ", - написала телеведущая.
Однако, в комментариях под постом разгорелась бурная дискуссия мол поднадоело шоу и никто уже не ждет 12 сезон. Некоторые напомнили и огорчились, что из шоу ушли крутые тренера - Дан Балан, Потап, а теперь уходит Тина Кароль.
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Подписчики активно комментируют пост телеведущей:
"Уже не то, поднадоело шоу".
"Ушёл Дан, Потап, а ещё и Тина...жаль...".
"Самый лучший был 9-10 сезон . Сейчас уже не то . 12-ый и не жду уже".
"В 12 сезоне, должны быть на 100% ведущие Осадчая и Горбунов".
Стоит напомнить, что Кароль в финале 11-го сезона "Голосу країни" заявила, что навсегда покидает проект. Свое место Тина пожелала отдать солистке The Hardkiss Юлии Саниной.
"Это был мой крайний сезон. Я очень благодарю "Голос країни". Спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто приобщался к этому проекту", - такое заявление сделала певица.
Напомним, Горбунов "раздел" Олега Винника за кулисами, порадовав Осадчую: "Посмотри, как светится!".
Как сообщала Politeka, Осадчая в платье королевы показала украинцам округлившийся животик: "Катя и Юра молодцы!".
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