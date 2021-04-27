Леся Никитюк показала украинцам, как проходит ее вторник вдома

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу популярной украинской телеведущей в Іnstagram. На фото Леся показала, как наслаждается вдома. Красотка нанесла на лицо омолаживающую маску белого цвета и принялась вкусно обедать.

Судя по снимку, с диетами Леся решила распрощаться. Во всяком случае, на некоторое время. В ее тарелке не огурцы и авокадо для правильного питания, а калорийные спагетти в красном соусе. Леся намотала их на вилку и пристально смотрит в камеру, позируя во всей красе.

«Вторник?!?не слышала 😎🍝 », - говорится в сообщении.

Фолловеры Никитюк высказались по поводу спагетти в соусе:

"Макаронный монстр😱".

"Завтра среда, екватор недели. Чтоб каждый день был такой как ваш вторник, со вкусной едой и уходом за собой😍".

"Оранжева паста🧡. Прям сьогодні в колір Дня Короля в Нідерландах))) оранжевий- колір голландської королівської родини. Леся як завжди в тренді 😃".

"Блин,я думала,Леся морковь по корейски ест))".

"😂 если бы была морковь то вообще было бы актуально. 🧡Оранжевую морковь придумали в Нидерландах в честь королевской семьи она оранжевая. Раньше морковь была белого, желтого и сиреневого цвета ☺️".

"Диета на карантине :)".

"Вторник лучше,чем понедельник ❤️❤️🔥".

Напомним, Никитюк наведалась к родителям и провела защитный "ритуал", кадры.

А еще Politeka писала, что Леся Никитюк раскрыла рубашку и показала, как похудела к лету.

Также Politeka сообщала, что Никитюк показала, как примеряет разные образы, покрутив перед камерой пятой точкой.