Телеведущий Григорий Решетник поделился милым фото с любимой женой Кристиной на отдыхе на райских Мальдивах.
Неизменный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram, сообщает Politeka.net. Так, недавно Григорий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором прохлаждается со своей любимой в тени пальм во врея отдыха на Мальдивах.
Счастливый мужчина решил похвастаться красоткой-женой и призвал наслаждаться жизнью.
В подписи к кадру Решетник отметил, что его жена Кристина - настоящая красотка.
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"Моя Христуня-Красуня і я 🏝😎 Часом треба просто зупинитися та насолоджуватися життям. Сказати собі - я щасливий, я люблю цей світ! ", - написал Григорий.
Пользователи тут же принялись активно обсуждать его новое фото, засыпая комплиментами в комментариях к публикации.
"❤️❤️Остановись ,мгновенье,ты прекрасно!🔥🔥😍😍".
"Вы идеальные ❤️дай Бог вам любви и счастья вашей семье ❤️".
"Да, в нашем изменчивом мире действительно не хватает времени просто остановиться, а чтобы почувствовать себя счастливым это вообще подвиг 😂😂😂".
Напомним, ведущему "Холостяка" Решетнику с тремя сыновьями пожелали догнать семью Бекхэмов: яркое фото с Мальдив.
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