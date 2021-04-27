Телеведущий Григорий Решетник поделился милым фото с любимой женой Кристиной на отдыхе на райских Мальдивах.

Неизменный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram, сообщает Politeka.net. Так, недавно Григорий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором прохлаждается со своей любимой в тени пальм во врея отдыха на Мальдивах.

Счастливый мужчина решил похвастаться красоткой-женой и призвал наслаждаться жизнью.

В подписи к кадру Решетник отметил, что его жена Кристина - настоящая красотка.

"Моя Христуня-Красуня і я 🏝😎 Часом треба просто зупинитися та насолоджуватися життям. Сказати собі - я щасливий, я люблю цей світ! ", - написал Григорий.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать его новое фото, засыпая комплиментами в комментариях к публикации.

"❤️❤️Остановись ,мгновенье,ты прекрасно!🔥🔥😍😍".

"Вы идеальные ❤️дай Бог вам любви и счастья вашей семье ❤️".

"Да, в нашем изменчивом мире действительно не хватает времени просто остановиться, а чтобы почувствовать себя счастливым это вообще подвиг 😂😂😂".

Напомним, ведущему "Холостяка" Решетнику с тремя сыновьями пожелали догнать семью Бекхэмов: яркое фото с Мальдив.

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