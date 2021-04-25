Телеведущий Григорий Решетник показал милое фото с тремя сыновьями на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует вместе с тремя сыновьями на отдыхе на Мальдивах.

На новом фото счастливое семейство запечатлено на прогулке среди густой экзотической зелени. Григорий вместе с тремя сыновьями спокойно шагают по дорожке, пока мама их фотографирует. Все трое в соответственных пляжных нарядах, а самый младший в коляске, которую везет телеведущий. Выглядит они очень мило и дружно.

В подписи к кадру Решетник поделился, что ему не просто быть отцом троих сыновей. "Breakfast Time. Быть папой трех ребят нелегко тем, что ты постоянно производить впечатление эксперта из всех их вопросов – меня часто спасает фантазия. Самое главное делать умный вид", - рассказал Григорий. А пользователи тут же принялись активно обсуждать его новое фото, засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Такой Ваня большой", "Главная задача родителей работать фантазией", "Какое теплое и красивое фото", "Да, папа авторитет для своих сыновей", "Какая красота", " Гриша, желаем вам догнать семью Бекхэмов", "Такие милые все", "Очень красивое фото", - пишут фанаты.

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