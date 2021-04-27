Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи в блузе с аккуратным декольте снялась для модного журнала

Супермодель не так часто принимает участие в показах, однако продолжает сниматься для модных глянцев и не отказывается от фотосессий с новыми образами. Поскольку Моника подчеркивает также, что стареет естественно, она не прячет морщины. Тем не менее, на новом фото Беллуччи выглядит все же моложе, чем обычно.

Моника не раз отмечала, что ей нравится гармония в себе и в отношениях, поэтому все реже звезда показывает себя в дерзком стиле, примеряя взамен более нежные и умиротворенные луки. В новой фотосессии для популярного журнала 56-летняя знаменитость предстала в простой блузе с укороченным рукавом и открытой зоной декольте.

Небольшая пикантность в образе Беллуччи с распущенными волосами придала ей заметно посвежевшего и яркого вида, а легкий макияж и заметная ретуш на фото сделали модель моложе на пару лет.

«Я люблю тебя моника; Когда ты начнешь сниматься? 😻😛; Мне нравится, как тебе комфортно в собственном теле😍; Великолепно 🙌; вы самое настоящее наше вдохновение👑✨; Слишком много фотошопа, этого не должно быть так заметно, много вато ретуши тоже...; В России мы тоже обожаем Монику😍 !!!; прекрасный вечный наш цветок🌹; Ты моя любовь, джииигар 💙✊😬».

Также в своем Инстаграм Моника разместила кадр с трубкой от проводного телефона в руке. Актриса подняла вторую руку кверху, заплутав ее в волосах.

Для снимка Моника надела тонкую шелковую маечку с ажурной вставкой на тонких бретелях без белья, и юбку-миди в коричневую клетку с разрезом. Антураж фона - ретро-стиль, ободранные обои, старые окна, книги...

Моника Беллуччи является одной из самых привлекательных женщин в мире. Женщиной восхищались в годы ее молодости, но и сейчас красотка покоряет умы фанатов.

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