Известная модель Эмили Ратаковски выглядит изумительно в коротких топах и купальниках

Супермодель прекратила публиковать новые фото после рождения сына и все время посвящает семье. Лишь изредка Ратаковски напоминает о себе, а также показывает все прелести материнства в своем профиле в Инстаграм. Это не мешает поклонникам вспоминать лучшие фото Эмили, сделанные ранее.

Не так давно поклонники обсудили манеру звезды позировать в мини-топах или одном лифе. Поскольку Раткковски гордится тем, как выглядит она, чаще всего, обычно предстает перед камерами в штанах, лосинах или шортах и без верхней одежды. Так как Эмили нравится ее фигура, она уверена, что плоский живот – это главный акцент всех ее образов.

На представленных кадрах модель с удовольствием в очередной раз обратила на себя внимание и показала минималистичный образ. Без косметики, укладок и фильтров Ратаковски перед камерой была увереннее, чем когда она позирует в «полной боевой» готовности.

Плоский живот и тонкая талия при наличии пышных форм — фигура Эмили для многих является настоящим эталоном. Как видно на снимке, Ратаковски с легкостью показывает себя в самых разных купальниках и подчеркивает привлекательные формы без смущения.

«Ты чудесная женщина, вау; у нее нет абсолютно никакого стыда. Обычное лицо, не единственное достоинство; Я действительно не хочу видеть твои формы, я завидую; Оглушающий образ; Она похожа на @kendalljenner @ llunde11; Она похожа на Кендалл Дженнер 😍; мы все это видели; формы заставляют сходить с ума, мужчины потеряют контроль XD», -писали пользователи под постом Ратаковски.

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