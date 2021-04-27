Настя Каменских трогательно обратилась к своему мужу Потапу, который ради нее прилетел в Мексику

Как известно, последние недели певица провела в далекой стране, снимая свое новое реалити-шоу «Девочки рулят». Все это время ее супруг, известный продюсер и рэпер Алексей Потапенко, оставался в Украине, однако несколько дней назад он оставил все и улетел к жене, чтобы сделать ей сюрприз. Именно Потапу Настя посвятила новый пост в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Судя по всему, певица решила выпустить новую песню о любви, на которую ее вдохновил муж.

«Ни буре, ни дождям

Не отдам

Тебя, моя душа

Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни», - написала звезда.

Этот пост она сопроводила их с Потапом совместными снимками на берегу моря. Продюсер позирует в голубой рубашке и бордовой шляпе, а его жена – в цветастой тунике.

На фото Настя трогательно прижимается к Потапу, а тот целует ее в лоб.

Поклонники пары бурно отреагировали на этот пост. При этом, в комментариях умудрились заметить у Потапа «животик», пошутив о будущем пополнении в звездном семействе.

«А тут Потап совсем на себя не похож, сразу подумала «что это за мужик?», «Какая же вы невероятная пара», «Очень красивые фотки», «Ух как красиво», «Как же вы любите друг друга», «Ковбой», «Потап беременный ура живот видно ну слава богу скоро пополнение», «Какая вы невероятно красивая, самая колоритная пара! Будьте счастливы», - пишут люди.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".