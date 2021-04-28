Даша Хлистун, жена "Холостяка-10" Макса Михайлюка, принимает поздравления с рождением ребенка

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала любопытный снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Даша Хлистун выложила фото, на котором запечатлена ручка младенца.

«Теперь я точно знаю, что такое счастье», - написала она.

Девушка принимает поздравления с пополнением в семье.

Отметим, такая новость быстро облетела Интернет. Также в Сети выложили фото Михайлюка в роддоме.

«Ура Ура!! Хорошая новость счастья и здоровья маме и доченьки и пусть боженька оберегает Вас», «Ура!!!! Поздравляю вашу семью с пополнением👏 здоровья маме и малышке», «Поздравляю вас счастья вам и вашей семье здоровья крепкого пусть ваша семья будет крепче», - пишут в комментариях.

Поклонники на странице Хлистун решили прямо спросить, действительно ли она уже родила. Девушка пока оставила вопросы без ответов. Однако другие фолловеры отвечают вместо нее.

Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.

Макс Михайлюк был главным героем шоу «Холостяк-10».

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