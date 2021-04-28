Дочь певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София вызвала восторг новым фото

Как передает Politeka.net, дочка артистки не так давно завела страницу в Инстаграм, и теперь публикует там короткие видео и свежие кадры.

Так, на новом фото девятилетняя девочка позировала со своим собачкой Тошей, имя которому она выбрала сама. О пополнении в семье Лорак сообщила в начале этого года. Можно заметить, что собачка уже заметно вырос.

За фото с Тошей Соня получила много приятных слов.

«Сонечка, Тошенька вы такие солнечные ❤️ Какое счастье, когда дома живет пушистый друг. Пусть каждый миг вместе будет веселым и ярким», «София, какие вы чудесные», «Красивая, папина копия», «Красотка и собачка супер», «Какие вы милые», «Какая прелесть», «Любимчик», «Какая милая, похожа на Мурата и Каролину», «Какой симпатюля уже, вырос Тоша! Сонечка красотка», - пишут в комментариях.

Порода Тоши – мальтипу, это помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, не линяют. Правда, и уход за ними должен быть соответствующий: мальтипу едят корм премиум-класса (заводчики даже рекомендуют приобретать его в Европе), мыть специальным шампунем, соответствующим цвету собаки и регулярно навещать грумера.

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