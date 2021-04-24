Певица Ани Лорак взбудоражила поклонников чувственным образом и неожиданным известием
Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на берегу Индийского океана в роскошном образе.
Как известно, Каролина провела отпуск на Мальдивах, активно делясь с публикой впечатлениями и соблазнительными кадрами в бикини. Но отдых завершается и певица с ноткой грусти сообщила об этом в своем новом посте.
"Наша замечательная поездка подошла к концу💥 На берегу Индийского океана родилась прекрасная романтическая история, которую совсем скоро вы сможете увидеть в моей новой видеоработе❣️ #comingsoon", - заинтриговала Лорак.
На фото звезда предстала в узком шелковом платье золотистого цвета, дополнив лук ярким макияжем с красной помадой.
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Пользователи засыпали красотку комплиментами в комментариях:
"как вам идёт красная помада 😍🤍"
"Богиня😍❤️🔥"
"С нетерпением ждём, чтобы увидеть очередной шедевр...💕💋 В мае сможем насладиться?"
"Как красиво сочетается золотое шёлковое платье на вашей загорелой коже, Каролина😍"
"нереально красивая!💘"
"Каро, как всегда шикарная 😍"
"Охххх😍😍🔥🔥неповторимая наша Дива😍❤️ждем😍"
"ооо заинтриговали"
Ранее мы рассказывали, Лорак удивила откровением в программе "Судьба человека", поделившись наболевшем о тяжелом разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее осталась дочь София.
"Это был сложный период в моей жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?", - высказалась певица.
Напомним, Ани Лорак решила выговориться, что у нее было с мужем Брежневой Меладзе: "Будь я другим человеком...".
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