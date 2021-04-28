Для певицы Тины Кароль 28 апреля стало трагическим днем

Как передает Politeka.net, певица почтила память супруга Евгения Огира, который умер в этот день восемь лет назад.

«Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности», - подписала она архивное фото, которое показала на своей странице в Инстаграм.

На фото запечатлено, как Евгений кормит из бутылочки маленького сына Вениамина.

Поклонники певицы поддерживают ее в этот день.

«Вечная благодарность, хорошему и доброму человеку - Евгению Огиру. Спасибо за поддержку и любовь к ФанТине. Вы навсегда останетесь в нашей памяти и в наших сердцах. Мы любим, мы помним, мы скорбим», - такое сообщения появилось на фан-странице артистки.

"В этот день нужно просто помолчать... Будем помнить вечно! Таких людей на свете очень мало, Женя мы все благодарны вам! Спасибо за все❤ Светлая память", - пишут поклонники певицы.

Как известно, Тина Кароль и Евгений Огир официально оформили отношения в январе 2008 года. А уже в ноябре у них родился сын.

В 2012 году стало известно, что у Евгения рак желудка. В 2013 году его не стало.

«Он боролся до конца. До тех пор до конца, когда уже сознание было таким, что он не понимал. Рука уже не двигалась, он не владел своим телом» – рассказывала Тина о последних неделях жизни Евгения.

Супругу Тины Кароль было всего 32 года.

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль распласталась на столе перед Надей Дорофеевой: "Хотите совместный трек?".

Также Politeka писала, Сказочно красивая Тина Кароль призналась, что обрела счастье: "Это реально подарок небес".