Известная украинская ведущая Маричка Падалко решила предупредить о возможном обмане и спекуляции по поводу денежных выплат украинцам

Так, Маричка в этот раз решила предупредить украинцев об опасности. Дело в том, что сейчас в соцсетях распространяется фейковая новость о том, как за прохождение опросов граждане могут получить деньги. В стори Маричка также поделилась скриншотом с ложной информацией.

Уже несколько дней в сети рекламируются «опросы», за которые украинцам обещают деньги.

"Осторожно! Фейк" - пишет Маричка под скриншотом одного из постов с поддельной информацией.

В сети мошенники предлагают украинцам пройти опрос и получить деньги от «больших мировых брендов». Каждому гражданину обещают по 16500. В тексте на самом сайте уже на стартовой странице - грамматические ошибки.

Кроме того под постами много комментариев от людей, которые якобы уже прошли и получили свои деньги. Вот только там они пишут, что платили несколько комиссий, а уже после того получали свой подарок. Вероятно, именно так у доверчивых украинцев собираются выманивать деньги.

До этого 45-летняя телеведущая поделилась радостной, но при этом слегка волнительной новостью в своем Инстаграм.

«Знаете, почему я так радуюсь! Потому через 54 дня буду бежать первый с 2019 полумарафон - 21 км», - написала ведущая.

Она добавила, что записала не только себя, но и своего 14-летнего сына Егора. При этом мальчику она об этом еще не сообщила.

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