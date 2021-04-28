Последний вышедший в эфир выпуск шоу "Холостяк" оставил фанатам много причин для размышлений

Недавно опубликованное обращение одной из участниц проекта к холостяку Заливако заинтриговало сеть. Как известно, девушке с первого эфира пророчат победу на проекте, ведь она показала себя самой спокойной и рассудительной участницей.

Кроме того, девушка не только очаровала манерами, но и смогла стать единственной поклонницей Михаила, которая не вступала в конфликты с другими. В то время как Юлия Бельченко «зайка» едва не ушла с проекта из-за своего поведения, Розали оказалась в центре обсуждения после анонса.

В ролике Розали обратилась к Михаилу, а трейлер «Холостяка» восьмого эфира только подогрел интерес к девушке, многие выступают за нее, однако есть и хейтеры, уверенные, что скоро она покинет шоу:

«Розали на мой взгляд тут самая умная и адекватная. И мужчина ей нужен однозначно не такой)); Розали суперская, красотка❤️🔥;Михаил просто недостоин такой невероятной девушки; Окрылённая Розали👏🔥 настоящая; Розали! Этот Михайло Потапыч тебя не достоин, чухай ты с проекта и побыстрей!!!; Уйдет следующая. Уже засветили; ну после Тани. В комментах пишут, что уже и победительницу засветили. Аню; еще там Джесику засветили тоже 🙄».

Также стоит отметить, что в 7 выпуске проекта девушки отправились с "холостяком" на египетский курорт Шарм-ель-Шейх. Там состоялось 12-часовое индивидуальное свидание Розали Номбре и Михаила. На встрече произошел их первый поцелуй.

В своем Instagram девушка поделилась впечатлениями от свидания:

"Не хочу писать длинный пост, описывать этот день - ты и сам всё видел. Я чувствовала счастье в моменте и счастье я чувствую сейчас. Поэтому не хочу добавлять лишние слова 🧡 Это был момент, о котором ты не мечтаешь. И в такие моменты понимаешь, что реальность немного ярче любой самой дерзкой фантазии 😌", - написала Розали.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, Юлия "Зайка" возмутилась правилами "Холостяка" и снова разрыдалась: "Я сюда не в шашки пришла играть!".

Также Politeka писала, что участница "Холостяка" с Заливако, показав своих конкуренток без макияжа, поведала о ссорах: "Начинаются страсти...".