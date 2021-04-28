ЧП произошло с певцом Иваном Нави во время съемок шоу " Мастер Шеф»
Как передает Politeka.net, подробностями артист поделился на своей странице в Instagram.
«Со съемочной площадки на операционный стол. Такого у меня еще не было. Сейчас в реанимационной палате отхожу от операции, которую ночью сделали в клинике института хирургии им.Шалимова. Вчера на съемках у меня случился приступ аппендицита. Пол дня на съемках я думал, что это просто меня прихватил желудок, спазм, который вот-вот пройдет, но обезболивающие, которые мне колол врач на площадке не помогали», - рассказал он.
Через некоторое время врач все же настоял, чтобы артист поехал в больницу.
«И после нескольких часов соревнований в кадре, врач все же решил сделать пальпацию живота и сказал, что не исключает аппендицит и очень рекомендует поехать в больницу сделать УЗИ или сдать быстрые анализы для такого случая - за что я очень ему благодарен 🙌 На тот момент, я уже почти не мог стоять на ногах, но думал, что оно пройдет, как проходило всегда», - отметил певец.
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«Врач-хирург после операции сказал, что аппендикс мог разорваться в любой момент, а операция была намного сложнее, чем планировали», - добавил он.
Иван Нави добавил, что сейчас уже чувствует себя гораздо лучше.
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