Ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав кадри з нового випуску проекту
Як передає Politeka.net, новими знімками відомий кухар поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Включаємо сьогодні о 19:00 разом! Під які смаколики ви любите дивитися "Майстер шеф?",- поцікавився Ектор у підписі до посту.
На опублікованих кадрах Хіменес-Браво постав у компанії колег по проекту Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського.
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Українці були захоплені своїми улюбленцями, а деякий поділилися з Ектором своїми уподобаннями при перегляді шоу.
"Неможливо дивитися Мастер шеф і нічого не їсти. Починаю з корисного, а потім доходить і до бутербродів з чіпсами", "Вся наша сім'я дуже чекає суботу, готуємося заздалегідь - всілякі вкусняшки і на диван!", "Кава з вершками, роблю піцу, бутерброди і з почуттям повного задоволення дивлюся на Вас!",- писали в коментарях під постом судді "майстер шефа".
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