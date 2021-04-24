Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська з "МайстерШеф" вирішили поєднати свої таланти і вміння, щоб створити кулінарний шедевр

Як передає Politeka.net, суддя проекту і ресторатор Хіменес-Браво опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, як вони з колегою "чаклують" над дивовижною паскою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Мартиновська стала запрошеною зіркою нового проекту Ектора під назвою "Naked kitchen" ("Гола кухня", - з англ.), показавши ресторатору всю свою майстерність.

"Я дуже зраділа, коли ти мене покликав, тому що я хочу, щоб у твоєму прекрасному заміському будинку теж пахло Великоднем!", - з посмішкою звернулася Мартиновська до Хіменес-Браво.

Судячи з уривків з випуску, готування проходило досить-таки весело. У якийсь момент Ольга заговорила про "самогоночку", а потім і зовсім перестала себе стримувати.

"Ти занадто довго плавав, моряк, зрозуміло? У Колумбії, Єгипті... так що це мій секретик...", - дівчина шокувала почервонілого Ектора.

Відзначимо, у пари вийшли чудові панеттоне - італійські пасочки. Хіменес-Браво описав процес приготування на своєму YouTube-каналі.

"Повітряне, м'яке тісто не залишить байдужими навіть тих, хто на дієті) це точно варто спробувати! Як сказала Оля - для "ледачого" панеттоне вам знадобиться:

Інгредієнти для тіста: 500 гр борошна, 80 гр цукру, 250 гр масла шматочками, 2 яйця, 22 гр свіжих дріжджів, ваніль, 120 мл теплої води.

Все помістити в чашу блендера з насадкою гак, вимішувати рівно 10 хвилин додати 140 гр молочного шоколаду - шматочками (беріть шоколад високої якості), 100 гр рубаного смаженого фундука. Вимішувати 2 хвилини. Накрити вологим рушником і дати постояти 1 годину 30 хв (при кімнатній температурі).

Розподілити по формах. Дати підійти ще 1,5-2 години. Посипати додатково шоколадом і горіхами і залити «скоринкою».

Скоринка: 40 гр фундучной пудри (борошна), 65 гр цукру, 1 білок, 10 гр кукурудзяного крохмалю.

Перемішати все віночком. Духовку розігріти до 200 С. Поставити панеттоне на 10 хв і знизити температуру до 180 С. Випікати ще 30 хв (великі) або 20 хв (маленькі).

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