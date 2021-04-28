В Украине по-новому будут контролировать получателей социальной помощи от государства
Как передает Politeka.net, получателей субсидий на оплату коммунальных услуг ждет ужесточение требований. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube.
Новые нормы Кабинета Министров Украины для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг заработают с 1 мая 2021 года.
"Начиная с мая, получатели должны будут подать новую заявку на получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет онлайн или по почте. С мая все 100% будут получать живыми деньгами", — сказал он.
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Как отметил премьер, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме.
По его словам, четко выделили категории граждан, кому субсидии назначаться не будут.
"Если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию, конечно, не назначат", — сказал Шмыгаль.
Стоит отметить, что в Минфине заявили, что новшества позволят более рационально использовать деньги из госбюджета.
Напомним, что субсидии будут назначать по-новому, под контроль возьмут все доходы украинцев: к чему готовиться.
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