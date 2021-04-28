Полюбившееся украинским зрителям популярное шоу "Маска" завершилось, но забавные моменты до сих пор обсуждают в сети
Неожиданным и ярким стал поцелуй между детективами на проекте певицей Ольгой Поляковой и DZIDZIO, которые слились в страстном поцелуе на радость зрителям, передает Politeka.net.
В пабліку соцсети Іnstagram, посвященном шоу Маска разместили кадр с поцелуем известных звездных детективов. Михаил Хома (DZIDZIO), в своем ярком образе и Оля Полякова, не менее эпатажна с руками поднятыми вверх. Знаменитости На шоу сидели рядом и решили подогреть интерес к событиям поцелуем.
"Друзья, не отказывайте себе в удовольствии принимать эмоциональные решения. Потому что они о любви", - написали о поцелуе организаторы шоу "Маска".
В паблике прокомментировали кадры словами:
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Звезда "Голосу країни" рассказала, что происходило между Кароль и Баланом за кулисами: "Все не просто так"
Развод Позитива с женой, в Сети раскрыли имена "разлучниц": "Решил повторить судьбу Потапа"
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
"Разоблачения Мольфара зрители шоу маска запомнили надо! Андрей Данилко и Оля Полякова по-настоящему зажгли на сцене. Сколько интересных вещей происходит, когда люди бьются об заклад!"
Также украинцев призвали оставить + в комментариях, кто скучает по шоу.
Поклонникам понравилось забавное фото, хотя особой активности на странице уже не наблюдается, они написали:
"Это не запал на сцене он пел это был его момент, а они бегают там как *обнуті единственный ваш прокол... ".
"+скорбим по Андрею Данилко больше всех".
"+++ Конечно скучаю за этими моментами. Потому как, именно раскрытие Мольфара было самым ярким и запоминающимся!!! Мольфар лучший!!!❤️❤️"
Напомним, что страстный поцелуй Поляковой и DZIDZIO на шоу "Маска" не на шутку разозлил украинцев: "+ ковид получим".
Как сообщала Politeka DZIDZIO в костюме засветился под ручку со звездой "Вечернего Квартала" Еленой Кравец: "будет очень-очень"
Также Politeka писала, что "Брак DZIDZIO трещит по швам?": Михаил Хома выдал Осадчей, что происходит в его семье