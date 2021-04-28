Полякова и DZIDZIO на шоу "Маска" запалили на сцене

Полюбившееся украинским зрителям популярное шоу "Маска" завершилось, но забавные моменты до сих пор обсуждают в сети

Неожиданным и ярким стал поцелуй между детективами на проекте певицей Ольгой Поляковой и DZIDZIO, которые слились в страстном поцелуе на радость зрителям, передает Politeka.net.

В пабліку соцсети Іnstagram, посвященном шоу Маска разместили кадр с поцелуем известных звездных детективов. Михаил Хома (DZIDZIO), в своем ярком образе и Оля Полякова, не менее эпатажна с руками поднятыми вверх. Знаменитости На шоу сидели рядом и решили подогреть интерес к событиям поцелуем.

"Друзья, не отказывайте себе в удовольствии принимать эмоциональные решения. Потому что они о любви", - написали о поцелуе организаторы шоу "Маска".

В паблике прокомментировали кадры словами:

"Разоблачения Мольфара зрители шоу маска запомнили надо! Андрей Данилко и Оля Полякова по-настоящему зажгли на сцене. Сколько интересных вещей происходит, когда люди бьются об заклад!"

Также украинцев призвали оставить + в комментариях, кто скучает по шоу.

Поклонникам понравилось забавное фото, хотя особой активности на странице уже не наблюдается, они написали:

"Это не запал на сцене он пел это был его момент, а они бегают там как *обнуті единственный ваш прокол... ".

"+скорбим по Андрею Данилко больше всех".

"+++ Конечно скучаю за этими моментами. Потому как, именно раскрытие Мольфара было самым ярким и запоминающимся!!! Мольфар лучший!!!❤️❤️"

Напомним, что страстный поцелуй Поляковой и DZIDZIO на шоу "Маска" не на шутку разозлил украинцев: "+ ковид получим".

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