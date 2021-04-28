Популярная украинская певица показала нежное селфи с повзрослевшим сыном Вениамином

Исполнительница ревностно охраняет всю информацию о своей личной жизни. В особенности о том, есть ли у нее возлюбленный. Также Тина не желает, чтобы кто-то вмешивался в ее жизнь и общение с единственным ребенком – сыном Вениамином, который растет копией матери.

Не так давно звезда поделилась двумя трогательными фото – с почившим супругом и селфи с повзрослевшим сыном. Певица мило улыбалась на камеру, показывая светлое лицо без макияжа и восхищая своей красотой безо всякого фотошопа и обработки кадра.

Поклонники были рады видеть что-то личное, ведь обычно Тина редко показывает подобные фото. На странице фанТины также появился данный кадр.

«Сильная♥️; А Веня как повзрослел, жених то подрос!; Есть ли Инстаграм Вени?; Красивые; Копия Папы🐼❤️; Красивые❤️🔥; котики; Вы прекрасны удачи вам счастья; Какие красивые 😍😍; Родные-красивые😍; Самые❣️; Счастья вам!😍».

До этого певица почтила память супруга Евгения Огира, который умер в этот день восемь лет назад.

«Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности», - подписала она архивное фото, которое показала на своей странице в Инстаграм.

На фото запечатлено, как Евгений кормит из бутылочки маленького сына Вениамина.

«Вечная благодарность, хорошему и доброму человеку - Евгению Огиру. Спасибо за поддержку и любовь к ФанТине. Вы навсегда останетесь в нашей памяти и в наших сердцах. Мы любим, мы помним, мы скорбим», - такое сообщения появилось на фан-странице артистки.

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