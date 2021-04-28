Знаменитая телеведущая Леся Никитюк ни в чем себе не отказывает, не желая садиться на диету

По словам Никитюк, раньше она ничего специально не делала, чтобы похудеть –насыщенный рабочий график и постоянная активность позволяли ей не следить за графиком и есть что-угодно. Теперь она хоть и публикует кадры с вкусными блюдами, ограничения в ее питании все же есть.

На одном из фото Леся показала яркое фото с лакомствами, которыми наслаждалась в последнее время. Кажется, будто телеведущая ест практически все и не набирать лишние килограммы.

Раньше Леся уточнила, что она избирательно подходит к формированию своего рациона. Звезда уже несколько лет не употребляет много свинины, телятины, риса, хлеба и тортов. Но это не значит, что она исключила их полностью.

«Леся обаятельная, привлекательная 🙂 ! Обожаю... пересмотрела несколько раз все серии #орелирешка с Лесей 😁 Такая добрая, позитивная девушка... с отличным чувством юмора 🤗», - сказано в подписи под фото.

Также сама Леся показала, как наслаждается вдома. Красотка нанесла на лицо омолаживающую маску белого цвета и принялась вкусно обедать.

Судя по снимку, с диетами Леся решила распрощаться. Во всяком случае, на некоторое время. В ее тарелке не огурцы и авокадо для правильного питания, а калорийные спагетти в красном соусе. Леся намотала их на вилку и пристально смотрит в камеру, позируя во всей красе.

"Макаронный монстр😱", "Завтра среда, екватор недели. Чтоб каждый день был такой как ваш вторник, со вкусной едой и уходом за собой😍", "Оранжева паста🧡 Самое сочное на сегодня. Прям сьогодні в колір Дня Короля в Нідерландах))) оранжевий- колір голландської королівської родини. Леся як завжди в тренді 😃", "Блин,я думала,Леся морковь по корейски ест))", "😂 если бы была морковь то вообще было бы актуально. 🧡"Диета на карантине :)", - ответили в сети.

Напомним, Никитюк наведалась к родителям и провела защитный "ритуал", кадры.

А еще Politeka писала, что Леся Никитюк раскрыла рубашку и показала, как похудела к лету.

Также Politeka сообщала, что Никитюк показала, как примеряет разные образы, покрутив перед камерой пятой точкой.