Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи в необычном платье с застежками-шпильками показала фигуру
Знаменитость не раз подмечала, что желает стареть естественно, а диеты не признает вообще. Поэтому на многих фото, сделанных звездой ранее, можно заметить, что Беллуччи и правда не худела даже ради важных съемок.
На фото пышнотелая супермодель позировала в черном платье с вырезом по всей длине, из-за чего хорошо видно, что Моника не надевала белье для пикантности кадра. Дизайн наряда, впрочем, получился достаточно оригинальным, чтобы оказаться в самом центре внимания. Разрезы на платье были соединены лишь специальными аксессуарами – крупными серебряными шпильками.
Длинные кудрявые волосы знаменитость оставила распущенными, вместо того, чтобы обратить на них внимание, она приспустила бретельки наряда и придержала верхнюю часть декольте.
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На другом новом фото Моника надела легкое платье с разрезом, демонстрируя идеальные ножки на каблуках. Красотка позировала на солнце, что добавило легкости снимку.
"Прекрасная дама", "Ого, невероятная, она очень обаятельна", "Перестань быть такой идеальной, это женщина с блеском", "Моника, ты мое вдохновение !!", "И тебе тоже - Моника", "Старая, но золотая", "Легенда на все времена", "Большое спасибо", "Ты не можешь быть настоящей", "Королева", "Ты лучшая на земле".
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