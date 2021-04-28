Украинский исполнитель, один из тренеров шоу "Голос країни" Олег Винник до популярности в Украине долгое время работал в Европе

Как передает Politeka.net, в последние годы Олег Винник является одним из самых популярных артистов в Украине. Его приглашают практически на все рейтинговые шоу, а концертные залы собирают аншлаги. При этом карьеру в Украине артист начал строить только в 2011 году, когда принял решение вернуться работать на Родину.

Известности Винник добился как исполнитель главных ролей в популярных европейских мюзиклах. Он гастролировал в Германии, Австрии и Швейцарии. Кроме этого, Винник работал артистом в составе хора Люнебургской оперы.

На одной из фан-страничек опубликовали архивные кадры с мюзиклов, в которых принимал участие Винник. На кадрах можно увидеть, как выглядел артист до популярности в Украине.

Ранее мы писали, что Олег Винник поблагодарил поклонников за поддержку его команды на шоу "Голос країни". Как известно, в финале шоу победу получил артист из команды Нади Дорофеевой, а подопечному Винника Сергею Нейчеву не хватило зрительской поддержки для победы. Впрочем, Винник стойко выдержал проигрыш, пожелав молодому артисту карьерных успехов.

Напомним, что Олег Винник с красоткой Элиной показали украинцам всю силу чувств: "Как она выросла!".

Как сообщала Politeka, "тайную жену" Винника в узких джинсах подловили с главным "саломаном" страны: "Любимая...".

Кроме того Politeka писала, что Олег Винник покорил галантностью, опустившись на колено перед бэк-вокалисткой: "Вот это мужчина!".