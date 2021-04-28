Украинский исполнитель, один из тренеров шоу "Голос країни" Олег Винник до популярности в Украине долгое время работал в Европе
Как передает Politeka.net, в последние годы Олег Винник является одним из самых популярных артистов в Украине. Его приглашают практически на все рейтинговые шоу, а концертные залы собирают аншлаги. При этом карьеру в Украине артист начал строить только в 2011 году, когда принял решение вернуться работать на Родину.
Известности Винник добился как исполнитель главных ролей в популярных европейских мюзиклах. Он гастролировал в Германии, Австрии и Швейцарии. Кроме этого, Винник работал артистом в составе хора Люнебургской оперы.
На одной из фан-страничек опубликовали архивные кадры с мюзиклов, в которых принимал участие Винник. На кадрах можно увидеть, как выглядел артист до популярности в Украине.
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Ранее мы писали, что Олег Винник поблагодарил поклонников за поддержку его команды на шоу "Голос країни". Как известно, в финале шоу победу получил артист из команды Нади Дорофеевой, а подопечному Винника Сергею Нейчеву не хватило зрительской поддержки для победы. Впрочем, Винник стойко выдержал проигрыш, пожелав молодому артисту карьерных успехов.
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