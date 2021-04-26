Олег Винник захопив чуттєвим дуетом з талановитою молодою українкою

47-річний артист записав дует з 19-річною Еліною Іващенко, яка прославилася в Україні завдяки перемозі у вокальному талант-шоу " Голос. Діти " і "Х-факторі". Неймовірно талановита дівчина привернула увагу Олега Винника. Він заявив, що хоче підтримати дівчину на її творчому шляху. І тому вирішив записати з нею дует на нову пісню"Діаманти".

Як передає Politeka.net, українці бурхливо відреагували на такий творчий союз і композицію про сильні почуття.

"Олег і Еліна, ваш дует це бомба. Заспівали так красиво: мелодійно, душевно, просто дух захоплює. Ось це і є справжні голоси України. Молодці, браво", "як я рада за Еліну. Виросла на наших очах. Спостерігаю за нею з початку проекту Голос діти. прям пишаюся якщо чесно", "як вона виросла!", "Ох, вже цей той погляд Винника) Олежек, що ж ти робиш) Ухххх) Еліна то як підросла, покращала, змінилася, стала впевненіше, а голос ще сильніше», «вони нереальні», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Еліна Іващенко була учасницею шоу "Голос Діти" в 2016 році.

Також вона представляла Україну на "Слов'янському базарі", а в 2020 році брала участь у Національному відборі на"Євробачення".

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