Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук засветился с ребенком на руках

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото с ребенком, лицо которого он спрятал. Как известно, жена телеведущего Кристина уехала отдыхать за границу без мужа. Как объясняла девушка, у Владимира в Киеве остались нерешенные дела.

Тем временем, в Инстаграм артиста появился кадр с ребенком на руках. На сына Владимира мальчик не похож, поскольку он слишком маленький.

«Люблю быть папой», - подписал фото телеведущий.

Снимок заинтриговал поклонников Остапчука, которые тут же стали гадать, чей же ребенок на руках у ведущего.

«Крестник?», «Такие милые», «Похожи очень», «Сын Анны Саливанчук?», «Вова, Вам очень идёт! Рада, что видитесь с детьми все-таки», «Вова что сложнее быть папой, или вести Евровидение?», «Любишь быть папой на фотографии?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что за напряженными отношениями и разводом Остапчука следила вся страна. До сих пор телеведущий не возобновил нормального и полноценного общения со своими двумя детьми от первого брака. Недавно подписчики спросили у Остапчука, куда пропали его 7-летняя дочка Эмилия и 3-летний сын Эван-Александр. Телеведущий объяснил, что дети на время локдауна находятся в Умани у дедушки и бабушки.

Напомним, что беда в семье Остапчука, жена раскрыла подробности: «Я подумала, что мое сердце остановится».

Как сообщала Politeka, Остапчук в белокуром парике поразил украинцев поведением на сцене: "Сильная химия".

Кроме того Politeka писала, что Остапчук насмешил украинцев, засветившись в компании разноцветных мужчин, видео: "Серый все портит".