Нова дружина Володимира Остапчука Христина Гірник розповіла про велике потрясіння, яке їй довелося пережити

Як передає Politeka.net, Гірник поділилася подробицями у себе в Instagram.

Дружина Остапчука вперше детально розповіла про травму, яку отримай її мама і серйозну операцію, яка послідувала за цим.

"Середа, 07: 30 ранку лунає дзвінок з маминими криками і сльозами, я подумала, що моє серце зупиниться. Через 40 хвилин я була вже біля неї, швидше навіть ніж швидка допомога. Я сиділа поруч, і розуміла, що готова віддати все, зробити все, аби допомогти їй і аби її біль якось заспокоїти. В результаті многооскольчатий перелом колінної чашечки. Шок", - зізналася Христина.

За її словами, знадобилося 100 дзвінків, щоб знайти кращих лікарів, які б провели операцію.

Зараз хірургічне втручання вже позаду, а попереду – раебілітація і відновлення. Христина не втрачає позитивний настрій і впевнена, що з усім вдасться впоратися.

"Все Буде Добре. Обіцяю", - підтримав дружину Остапчук.

Фолловери Христини пишуть їй слова підтримки і бажають її мамі якнайшвидшого повного відновлення.

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