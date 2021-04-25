Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як готується до головного релігійного свята Великодня

Відповідне відео шоумен виклав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У кадрі Остапчук в жовтому костюмі, білій сорочці і краватці здався в оточенні чоловіків, одягнених в різнокольорові костюми.

Вони не поспішаючи дефілюють по вулиці, ніби по подіуму.

"Великодні крашанки", - йдеться у підписі.

Менше ніж за годину відео встигли вже переглянути майже 35 тисяч осіб і воно продовжує набирати переглядів.

Крім того, Остапчук запитав у своїх шанувальників, чи готуються вони до Великодня, і вони почали у відповідь писати йому в коментарях.

"Цікаво яйця фарбували? 😂",

"Красені",

"Сірий все псує", - пишуть в мережі.

До слова, Володимир Остапчук фігура досить скандальна.

У 15 жовтня 20202 року шоумен вдруге одружився на Христині Гірник. Нове весіллі передував непростий шлюборозлучний процес телеведучого з попередньою дружиною Оленою Войченко. Вона звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі телеведучого стали критикувати за те, що він кинув дружину з двома дітьми.

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