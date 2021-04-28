Известный украинский певец Дзидзьо решил запугать украинцев, показав им неприглядную сторону съемок в кино

Несколько дней назад стало известно, что солист группы DZIDZIO Михаил Хома разводится со своей женой Ярославой, которая недавно дебютировала как певица под псевдонимом SLAVIA. Эта новость вызвала широкий резонанс, однако сам исполнитель лишь раз высказался на эту тему, после чего продолжил свою деятельность, как ни в чем не бывало. Как пишет Politeka.net, новый пост в своем Инстаграм Дзидзьо решил посвятить кино.

Музыкант, который также снимается в фильмах, опубликовал видео, на котором показал «опасности» грима. Так, на кадрах с него снимают искусственную кожу. Судя по всему, она нужна была для «состаривания» лица артиста.

Женщина за кадром старается медленно и бережно снимать грим, однако певцу все равно больно.

«Тот, кто хочет в кино сниматься, смотрите, что с вами будет. Думаете мне не больно? Больно! А что я должен делать? Уже тяни, тяни. Ай-ай-ай…Вот, те, кто будут в кино сниматься, будут терпеть такое», - пожаловался певец.

Его поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«Ради кино я и не на такое готов», «Почему я не пошла...избавление от лишних волос», «Бедный Дзидзьо», «Мне тебя очень жалко», «Что не сделаешь ради роли и признания», - пишут люди.

Напомним, "Вы сына Цибульской видели? Он вылитый Дзидзьо": развод певца с красоткой-женой обрастает подробностями.

Как сообщала Politeka, SLAVIA откровенно заговорила о разводе с Дзидзьо, подробности возмутили украинцев: "Он еще пожалеет!".

Также Politeka писала, что развод Дзидзьо: жена Михаила Хомы прервала молчание и выдала все, что думает об их браке: "Чуть не потеряла...".