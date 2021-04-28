Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала, как примеряет новый роскошный наряд, который ей явно пришелся по душе
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм. В коротком видео ведущая показала, как примеряет наряды, которые шьют специально для нее. Судя по всему, одежда еще в процессе пошива, однако ведущую она заметно впечатлила.
В частности, Никитюк примерила коротко белое платье, которое идеально обтянуло ее фигуру. Главной изюминкой этого образа стал нежно-голубой плащ, который эффектно спадал с плеч ведущей.
Леся снимала свое отражение в зеркале на камеру и не переставала восхищаться новым нарядом.
«Ого! Ой-ой-ой…Ой, что-то колет мне грудь…Боже, это Оскар 2021…Экспресс-кутюр. Корсетик пододенем, теплые колготки и…», - комментирует происходящее ведущая.
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Возможно, в скором времени она выйдет в этом образе в свет.
После примерки Никитюк вернулась домой и решила отдохнуть, приняв пенную ванну. В Инстаграм ведущая выложила фотографию своих ног.
До этого мы писали, что Никитюк показала, как наслаждается едой дома. Красотка нанесла на лицо омолаживающую маску белого цвета и принялась вкусно обедать. Леся намотала на вилку спагетти и пристально смотрит в камеру, позируя во всей красе.
Напомним, Никитюк в "дырявой" кофте с кружевами устроила аппетитный день: "Самое сочное на сегодня".
Как сообщала Politeka, Никитюк в халатике и с маской на лице сорвалась с диет, домашние кадры: "Макаронный монстр".
Также Politeka писала, что Леся Никитюк сделала экскурсию по квартире родителей, где выросла: "За что я ненавидела эту...".