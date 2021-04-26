Известная телеведущая Леся Никитюк решила показать квартиру родителей.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является очень популярной украинской телеведущей из Хмельницкого. Красотка не часто показывает себя из прошлой жизни, но в этот раз звезда решила сделать целую экскурсию по квартире родителей, где родилась и выросла.
"Я пришла в свой родной подъезд. Сейчас вам покажу, где я родилась и выросла", - сказала Леся, заходя в лифт.
"Добрый вечер тебе, пан хозяин. Привет. Кеша. Так, стеночка. Глянь, какая красота", - показала Никитюк сначала волнистого попугайчика, а потом стенку и свое фото в рамке.
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"Вид из балкона. Шикарный", - вышла Леся на балкон и продемонстрировала улицы Хмельницкого.
"Вот такой дизайн-проект. Мама забрала постеры, которые висели на магазинах, когда я была лицом какой-то фирмы одежды и повесила тут", - рассказала историю телеведущая и показала себя на постере.
"В кухне. Святая вечеря. Мама-кэт вышила полотенце", - показала звезда на кухне украшение.
"Если кто-то не знает, это покрывало называется дивандек. А это тигровое одеяло - китайское. Очень хорошее", - рассказала Леся о диване.
"Я в детстве очень любила лазить в сервант. Тут всякие чашечки, батина заначка", - сказала Леся, подойдя к стенке.
"Четвертый класс, а ну найдите быстренько самую красивую девочку. Вот она", - показала Никитюк фотоальбом.
"Весят на стене фотографии молодых родителей. Мама-кэт, 18 лет ей тут. Иван, папа мой. Какие красивые у меня родители", - похвасталась телеведущая.
"За что я ненавидела эту квартиру. Так за эту плохую столярку. Двери, которые никогда не закрываются", - призналась Леся.
"Вид из кухни. Может кому-то понравится и кто-то наконец-то выкупит эту квартиру. Риелторов просьба не беспокоить. Звоните на прямую - собственнику", - показала Леся снова Хмельницкий, после чего красотка подытожила экскурсию селфи в подъезде.
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