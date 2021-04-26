Известная телеведущая Леся Никитюк решила показать квартиру родителей.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является очень популярной украинской телеведущей из Хмельницкого. Красотка не часто показывает себя из прошлой жизни, но в этот раз звезда решила сделать целую экскурсию по квартире родителей, где родилась и выросла.

"Я пришла в свой родной подъезд. Сейчас вам покажу, где я родилась и выросла", - сказала Леся, заходя в лифт.

"Добрый вечер тебе, пан хозяин. Привет. Кеша. Так, стеночка. Глянь, какая красота", - показала Никитюк сначала волнистого попугайчика, а потом стенку и свое фото в рамке.

"Вид из балкона. Шикарный", - вышла Леся на балкон и продемонстрировала улицы Хмельницкого.

"Вот такой дизайн-проект. Мама забрала постеры, которые висели на магазинах, когда я была лицом какой-то фирмы одежды и повесила тут", - рассказала историю телеведущая и показала себя на постере.

"В кухне. Святая вечеря. Мама-кэт вышила полотенце", - показала звезда на кухне украшение.

"Если кто-то не знает, это покрывало называется дивандек. А это тигровое одеяло - китайское. Очень хорошее", - рассказала Леся о диване.

"Я в детстве очень любила лазить в сервант. Тут всякие чашечки, батина заначка", - сказала Леся, подойдя к стенке.

"Четвертый класс, а ну найдите быстренько самую красивую девочку. Вот она", - показала Никитюк фотоальбом.

"Весят на стене фотографии молодых родителей. Мама-кэт, 18 лет ей тут. Иван, папа мой. Какие красивые у меня родители", - похвасталась телеведущая.

"За что я ненавидела эту квартиру. Так за эту плохую столярку. Двери, которые никогда не закрываются", - призналась Леся.

"Вид из кухни. Может кому-то понравится и кто-то наконец-то выкупит эту квартиру. Риелторов просьба не беспокоить. Звоните на прямую - собственнику", - показала Леся снова Хмельницкий, после чего красотка подытожила экскурсию селфи в подъезде.

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