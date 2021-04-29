Беременная жена Виктора Павлика показала, как с беременным животом и колонкой в руках развлекается дома, что с удовольствием продемонстрировала в сети

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова очень часто в последнее время хвалится, как 55-летний певец Виктор Павлик помогает ей по дому. Во время карантина у многих украинцев были серьезные перебои с работой. Павлик в одном из интервью признался, что во время локдауна их семья держалась на плаву, поскольку Кате удавалось зарабатывать деньги благодаря ведению блога.

Сейчас Репяхова находится на последних месяцах беременности. В этот раз девушка показала, как распаковывает одну из посылок, которую получила по новой почте.

"Наконец у меня теперь есть блютуз колонка. А то мне аж стыдно, что у меня ее до сих пор не было. А у вас есть такая, - спросила Репяхова, снимая распаковку.

Девушка сказала, что давно мечтала о новом гаджете и первым, что продемонстрировала подписчикам - это как она танцует под песню "Барвиночок хрещатий" своего любимого мужа Виктора Павлика.

"Виктор Павлик, ты рад, что у нас теперь есть колонка?", - подписала видео Репяхова.

"Танцуем с Мишаней под папу", - написала в следующей Stories.

Также молодая женщина написала, что находится на последних сроках беременности. Судя из снимков, оппубликованых в соцсети, у нее уже 34 недели беременности. Еще 6 недель и настанет день Х.

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