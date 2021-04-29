Известный украинский хореограф Алена Шоптенко из "Танців з зірками", показала, как коротает время дома
Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко довольно много сейчас проводит время дома и даже жаловалась, что очень устала от карантинов. Красотка сейчас воспитывает маленького сына, но не забывает и о себе. Любимым развлечением у хореографа стали танце на кухонном столе.
Этот раз не стал исключением, ведь Алена была в черно-красном полупрозрачном платье, забравшись на кухонный стол. Девушка эффектно задрала нижнюю часть наряда, пустившись в пляс
"Танцуйте для себя и для других, танцуйте с любимыми и в удовольствие.
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Танцуйте в зале, в пробках и на кухне.
Танцуйте так, как будто никто не видит, танцуйте телом и душой!
В любой непонятной ситуации - просто танцуйте.
Ведь танец - это движение, а движение - жизнь
С Всемирным днём танца, друзья!", - написала звезда под видео.
Фанаты посмотрели ролик более 17 тысяч раз и написали комментарии:
"Ух, какая красота", "Поздравляю! Так и делаю, слышу музыку, сразу хочется потанцевать. Это - настроение. Пусть оно всегда будет на высоте!", "Какая грациозная", "Алена, поздравляю с праздником", "Ура, всем танцевать", "Поздравляем с профессиональным праздником".
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" после плясок на столе освоила лестницу
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