Известный украинский хореограф Алена Шоптенко из "Танців з зірками", показала, как коротает время дома

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко довольно много сейчас проводит время дома и даже жаловалась, что очень устала от карантинов. Красотка сейчас воспитывает маленького сына, но не забывает и о себе. Любимым развлечением у хореографа стали танце на кухонном столе.

Этот раз не стал исключением, ведь Алена была в черно-красном полупрозрачном платье, забравшись на кухонный стол. Девушка эффектно задрала нижнюю часть наряда, пустившись в пляс

"Танцуйте для себя и для других, танцуйте с любимыми и в удовольствие.

Танцуйте в зале, в пробках и на кухне.

Танцуйте так, как будто никто не видит, танцуйте телом и душой!

В любой непонятной ситуации - просто танцуйте.

Ведь танец - это движение, а движение - жизнь

С Всемирным днём танца, друзья!", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 17 тысяч раз и написали комментарии:

"Ух, какая красота", "Поздравляю! Так и делаю, слышу музыку, сразу хочется потанцевать. Это - настроение. Пусть оно всегда будет на высоте!", "Какая грациозная", "Алена, поздравляю с праздником", "Ура, всем танцевать", "Поздравляем с профессиональным праздником".

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" после плясок на столе освоила лестницу

А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в ремнях и с лампой на голове показала, на что идет ради съемок

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