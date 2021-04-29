Отдыхающая в Мексике Настя Каменских продолжает привлекать внимание к своей фигуре, благодаря неоднозначным образам
Настя привыкла к тому, что вопрос ее похудения волнует пользователей социальной сети Инстаграм даже больше, чем ее саму. Так как звезда при любом случае – любом неудачном ракурсе на фото или видео, получает массу удивленных комментариев.
Не так давно звезда показала в стори очередную порцию кадров, которые после могли обсудить поклонники на фан-профилях. Звезда записала короткое видео для Тик-ток приложения и засветила тем самым довольно крупные бедра и округлые формы в коротенькой черной юбке.
Настю это не смущает, она отметила, что пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются – ей все также часто пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что она мало тренируется, следит за питанием и не соответствует параметрам нормы своего веса.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно"
"Холостяк" Михаил Заливако удивил откровениями о драках с девочками: "До слез прям"
В сети показали, как выглядел Олег Винник до популярности: архивные кадры
Пугачева с "губищами" и одной бровью обескуражила видом в объятиях Галкина: "О Боже..."
«Это же не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть🥰 Моя идеальность - в моей неидеальности🙏», - пару дней назад рассказала Настя.
До этого Настя показала смелый образ в очередной раз, когда отправилась на пляж в летнем платке, повязав его на бедрах, и маленьком бежевом топе вместо лифа. Примечательно, что нижнюю часть бикини звезда надевать не стала, акцентировав на этом внимание, когда повернулась к камере полубоком и выдвинула бедро вперед.
«А что по белью??😂😂; постирала, сохнет; Рассекаешь без трусов?; Ножки окорочки;И не забыть надеть трусы 😜🙈; Настя, какая вы красивая 😍; И как всегда одна и та же поза на всех фото; Для меня идеал фигуры именно такой; Главное Все вовремя прикрыть и норм; Вот это ляха огромная; Идеальная 🔥; Зачем юбку задирать? ну или платок этот; Без трусиков?))); Ножки толстые то.....; Ох эти ляхи непобедимые))», - пишут в сети.
Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"