Отдыхающая в Мексике Настя Каменских продолжает привлекать внимание к своей фигуре, благодаря неоднозначным образам

Настя привыкла к тому, что вопрос ее похудения волнует пользователей социальной сети Инстаграм даже больше, чем ее саму. Так как звезда при любом случае – любом неудачном ракурсе на фото или видео, получает массу удивленных комментариев.

Не так давно звезда показала в стори очередную порцию кадров, которые после могли обсудить поклонники на фан-профилях. Звезда записала короткое видео для Тик-ток приложения и засветила тем самым довольно крупные бедра и округлые формы в коротенькой черной юбке.

Настю это не смущает, она отметила, что пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются – ей все также часто пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что она мало тренируется, следит за питанием и не соответствует параметрам нормы своего веса.

«Это же не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть🥰 Моя идеальность - в моей неидеальности🙏», - пару дней назад рассказала Настя.

До этого Настя показала смелый образ в очередной раз, когда отправилась на пляж в летнем платке, повязав его на бедрах, и маленьком бежевом топе вместо лифа. Примечательно, что нижнюю часть бикини звезда надевать не стала, акцентировав на этом внимание, когда повернулась к камере полубоком и выдвинула бедро вперед.

«А что по белью??😂😂; постирала, сохнет; Рассекаешь без трусов?; Ножки окорочки;И не забыть надеть трусы 😜🙈; Настя, какая вы красивая 😍; И как всегда одна и та же поза на всех фото; Для меня идеал фигуры именно такой; Главное Все вовремя прикрыть и норм; Вот это ляха огромная; Идеальная 🔥; Зачем юбку задирать? ну или платок этот; Без трусиков?))); Ножки толстые то.....; Ох эти ляхи непобедимые))», - пишут в сети.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"