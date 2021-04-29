Известная шведская модель Эльза Хоск, которая является одним из самых известных ангелов Victoria’s Secret, показала, как выглядит после родов

Как передает Politeka.net, светлоглазая блондинка совсем недавно стала мамой. Во время родов 32-летняя Эльза держала себя в форме. Это было видно по ее фотографиям, которые она постила в Инстаграм. Более того, на ранних сроках беременности модель умудрялась работать и сниматься для журналов.

Дочку Эльза родила 11 февраля, а уже сейчас не стесняется демонстрировать свое тело в купальнике. Девушка позировала на природе без макияжа и прически. Судя по фото, звезде удалось в кротчайшие сроки привести себя в форму. Ее плоский животик выглядел превосходно. Складывалось впечатление, что модель и не была беременной.

«Только хорошие флюиды», - подписала снимок звезда.

В комментариях блондинке оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что ей удалось очень быстро восстановить фигуру.

«Купальник просто бомба», «Я не верю, что у тебя был ребенок, безумное тело», «тело после беременности просто вау», «Не верится, что у тебя был живот», «Самая горячая мама», «Королева», «Невероятная», «Ты здорово выглядишь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала свою гордость в кружевном белье: "Маленький ангел".

Как сообщала Politeka, недавно родившая Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала идеальную фигуру в ажурном белье: "Великолепна…".

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret восхитила пляжными снимками с дочерью: "Очень красивая малышка".