Оля Полякова публично обратилась к российскому певцу Филиппу Киркорову, которому 30 апреля исполнилось 54 года

Как пишет Politeka.net, артист выложил новый снимок на своей странице в Іnstagram с украинской певицей Анна Корсун (MARUV).

На кадре запечатлено, как MARUV в костюме медсестры дает Киркорову таблетку.

«Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли...💊💊💊@maruvofficial Здравствуй, 54-летний Филипп!» - подписал снимок Киркоров.

На пост отреагировала и украинская певица Оля Полякова.

«Дорогой мой!!!! С днём рождения!!! Всегда новый и свежий! Лю тя! Будь здоров и счастлив! Пусть твой нюх, по ветру, всегда будет в курсе!» - поздравила она с днем рождения Короля российской эстрады.

Отметим, Филипп Киркоров является другом украинской певицы Оли Пляковой. В начале ноября их даже заметили в одном из люксовых ресторанов Дубая. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское.

Полякова и Киркоров также вместе выступили на концерте в том же Дубае, что подняло волну критики в Украине. На такую реакцию Полякова ответила довольно резко.

«Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины… Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась», - заявила певица.

Также Филипп Киркоров в свою очередь заявил, что после запрета на въезд в Украину и истории с Поляковой его теперь сторонятся украинские артисты, даже если случайные встречи происходят ночью в ресторане.

Напомним, праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву.

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