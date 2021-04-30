Бывшая возлюбленная мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу киевская визажистка Лилия, после расставания из любимым показала, что ни капельки не страдает о нем
Как передает Politeka.net, после развода с Лорак ее муж Мурат стал встречаться с киевской визажисткой Лилией. Парочка часто появлялась вместе на публике и даже праздновала Новый год вместе. Однако недавно Лилия удалила все фото с Муратом из своей ленты в Іnstagram, подтвердив в сторис, что они расстались.
Некоторые подписчики пишут, что сейчас Мурат с Лорак и дочерью в Москве. Как известно, у Лорак и Мурата есть 9-летняя дочь София.
"Могу сказать что наращивание волос пошло мне на пользу )) длинна заметно отросла , а вот густоты как не было, так и нет 🤷🏻♀️ сняла волосы пару дней назад , но планирую скоро нарастить новые ☺️", - написала девушка под красивым фото.
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Напомним, недавно Ани Лорак и Мурат вместе пришли на вечеринку у Филиппа Киркорова. Бывшие супруги танцевали и обнимались под песню "Я люблю тебя до слез", а также довольно мило общались.
Подписчики комментируют расставание пары:
"Мурат кинув Лілю, їх тоже двох жаль".
"Вот люди думайте куда пишете..зачем это лиле читать..я также очень рада что ани и мурат помирились.но нужно учитывать и чувства других..может человеку трудно .и тяжело далось розставание а вы тут со своими радостями.Лилия вы прекрасная девушка все у вас будет хорошо а по другому и неможет быть!!!", - написала о любовном треугольнике одна из подписчиц.
Напомним, любовница экс-мужа Лорак впервые затронула тему расставания с Муратом: что она сказала.
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