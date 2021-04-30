Известный украинский телеведущий и звезда тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посетил Пакистан и поведал о новом виде спорта

В своем аккаунте в Инстаграм знаменитость показал, как провел время в Пакистане и рассказал о новом виде спорта "кушти". Раньше он был мегапопулярным, поединки собирали огромные стадионы. Люди приходили посмотреть, как огромные мужики, обмазавшись маслом и землей, пытаются уложить друг друга в грязюку на поле.

"Очень зрелищный и необычный вид спорта, который почему-то из мегапопулярного перешел в разряд "умирающих". Почему? Мы нашли тех немногочисленных чемпионов, которые остались верны кушти (что означает - убивать)", - пишет Комаров.

По словам Комарова, во время тренировок мужики тягают 100-килограммовые бревна, камни, железяки. Все очень примитивно – никакого современного оборудования. Он на себе попробовал все прелести такого вида спорта и попытался сразиться с чемпионом Пакистана.

Также украинцам покажут легендарную суперзвезду Пакистана Хан Баба – действительно феномен, и при весе тела в 430 килограммов спокойно передвигается и живет, как человек с обычным весом? Если это так – то он единственный в мире, кто с подобным весом мобилен, и может без посторонней помощи спокойно и полноценно жить.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" зацепил Могилевскую неожиданными кадрами и деталями поездки: "Вот такой он...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» всерьез заговорила о внешности: «Красивым в жизни легче…».

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".