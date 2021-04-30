Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук раскрыл тайну Андрея Данилко (Верик Сердючки)

Соответствующие кадры с Остапчуком, который рассказал о закулисье первого сезона шоу "Маска" на телеканале Украина, показал youtube-канал RUSSELL BLOG, сообщает Politeka.net.

Как известно, Остапчук был ведущим шо "Маска". На опубликованном видео Остапчук признается, что Данилко плохо видит, особенно когда включают софиты.

"Сердючка - он же ведь плохо видит, а особенно, когда софиты, просто жесть. Когда "мама" Сердючки Инна Белоконь его выводила, фанаты просто разрывались. А он учил текст на английском и написал на руке его. И я вижу, он смотрит и ничего не видит. Начал от себя говорить, и это было так прикольно. Он человек-мем. Все, что он говорить потом превращается в мем. Гениально", - вспоминает Остапчук.



Видео смотреть с 25:56 мин.

Не так давно продюсер известного певца Юрий Никитин в программе» Звездный путь " рассказал о серьезных проблемах Данилко со здоровьем.

Он напомнил, что много лет назад артист страдал от депрессии. По словам продюсера, Андрей все еще страдает от серьезных проблем со здоровьем. Он также заявил, что певец обратился за помощью к врачам не только из Украины, но и из других стран.

Напомнить, состояние здоровья любимца публики Андрея Данилко вызвало панику: "бедный Андрей Михайлович...".

Как сообщала Politeka, продюсер Сердючки впервые рассказал, кто виноват в болезни Данилко и когда прощальный тур: "перекрыли все"