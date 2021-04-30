Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала кадры с больницы

Как передает Politeka.net, 26-летняя супруга 55-летнего певца на своей странице Инстаграм часто рассказывает о личной жизни.

Сейчас Репяхова на последних месяцах беременности. Уже в июне должен появиться на свет ее первенец. Мальчика супруги планируют назвать Михаилом.

Сейчас девушка особенно пристально следит, как за своим здоровьем, так и за состоянием малыша. В новых сторис она показала, как проходит очередное обследование.

«Регистрируем и слушаем сердцебиение Мишутки», - написала Екатерина.

Допплерометрия - метод ультразвукового исследования кровоснабжения органов. Допплерометрия плода является важным исследованием, которое позволяет оценить кровообращение еще нерожденного ребенка.

Недавно девушка рассказала, как справляется с ноющими болями и усталостью, связанной с большим животом.

«Практически неделю хожу в легендарном немецком поясе-бандаже и думаю, как хорошо, что я его нашла. Главные его функции: бандаж поддерживает живот, снимает напряжение в спине и пояснице, уходят ноющие ощущения, становится меньше усталость, чувствуется прямо легкость», - отметила Репяхова.

Также она добавила, что ношение бандажа очень влияет на восстановление фигуры после родов, в особенности – талии.

Напомним, что беременная жена Павлика внезапно решила уехать: «Виктор Франкович плачет».

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика загоняла 55-летнего мужа, заставив заниматься хозяйством: «Когда народный артист…»

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика показала, в каких условиях жила до замужества: "Представляете, это моя...".