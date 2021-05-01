Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, раскрыла о себе любопытные факты

Как известно, Кошкину с экс-мужем актрисы Кристины Асмус Харламовым заметили вместе на одной из вечеринок, что стало поводом для слухов об их отношениях. И хоть знаменитости затем опровергли связь, но все равно продолжают активно использовать этот информационный повод. Яна и до встречи с Гариком пользовалась определенным успехом в Инстаграм, а после - стала еще популярнее. За жизнью девушки, которая не стыдится откровенных фото, следит уже миллион фолловеров.

Яна Кошкина, Гарик Харламов

На новом фото, которое Яна опубликовала в своем микроблоге, звезда спрятала декольте, но зато обезоружила поклонников ангельской улыбкой, передает Politeka.net. Кошкина позировала в авто в сиреневом худи и темно-серой жилетке.

"Доброе утро!☀️☕️ Отвечаю на самые популярные вопросы, после вчерашних сторис: Помада и карандаш: Huda Beauty ”Medusa“. Рост: 173. Вес - не знаю, но судя по одежде, ещё минус 1.5-2 кг. Остались вопросы?😜", - сообщила в подписи блогерша.

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Примечательно, что на один вопрос, который уже давно интересует ее поклонников, Яна забыла ответить.

"Яночка, какого цвета ваши глаза?) Все никак не могу понять, зеленые или серые😂", - спросили у нее в комментариях.

"Серо-зелено-голубые. Я и сама не знаю) Меняют цвет от настроения😈", - рассказала девушка об уникальной способности своего организма, за что тут же ее окрестили "хамелеоном".

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