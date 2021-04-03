Известная русская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала, как проводит выходные

Как пишет Politeka.net, Яна начала активно мелькать в СМИ после того, как Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Парочку якобы увидели вместе на одной из вечеринок и сразу появились слухи о романе. Парочка успела опровергнуть эти слухи, но их имена продолжают связывать.

В этот раз Яна в социальной сети Инстаграм опубликовала ролик, на котором показала, как проводит время. Красотка в платье развернулась спиной, начав танцевать, а в руке держала бокал.

"А как проходят ваши выходные?", - написала Яна.

Фанаты сразу начали активно засыпать комплиментами девушку:

"Давайте ей не будем писать коменты она нам все равно не ответит", "Не, ну вы посмотрите на эту кокетку", "Почти так, только в халате", "Ну так же нечестно. У многих сердце не выдержит", "Одним движением платье превращается, превращается платье в изящную мини юбку".

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30-летняя Кошкина опубликовала в своем микроблоге свежее фото, на котором показала себя в милом домашнем образе, с двумя косичками.

Яна была в розовом худи, подчеркнув пухлые губки помадой в тон.

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