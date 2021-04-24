Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, рассказала, как чувствует себя после дня рождения

Яна Кошкина стала сниматься в фильмах и сериалах с юного возраста, передает Politeka.net. Девушку заприметили и позже стали приглашать на роли в популярных сериалах таких как «Интерны», «Светофор» и «Кухня».

А роман с Харламовым звезде стали приписывать после того, как обоих заметили вместе на одной из вечеринок. Популярность Яны стала расти активнее. Сейчас на страницу Инстаграм красотки подписан один миллион человек, с которыми она делится различными фото и видео.

В одном из последних постов Кошкина показала, как отпраздновала свой день рождения, 22 апреля. В кадре красотка предстала в белоснежном платье, наклонившись и подставив ягодицы афроамериканцу.

"OMG... Я только сейчас прихожу в себя после Д.Р.🤪 Разбираю фотки и первая - такая😅🙈 Боюсь смотреть, что было дальше) Хотите увидеть полный фотоотчёт? Тогда пишите комментарии и ставьте лайки, а то мне кажется, что вам может быть не очень интересно😜", - написала Кошкина о "запретном" фото.

За час публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев:

"Знакомый стриптизер ! Кажется именно он был на вечеринке у Маси Шпак 🤔😉👍", "После полицейского обычно должен приходить сантехник, сосед, чистильщик бассейна и доставщик пиццы 👌👌👌", "Такие фото не стыдно и маме с папой показать", "Повезло ему, почему не я, а он(((😍".

Напомним, что "невеста" Харламова в чулочках заставила глотать слюнки даже Тарзана: "Посвящаю бывшему".

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