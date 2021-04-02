Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, зацепила публику новым фото

Слухи о романе Яны и Гарика появились в Сети сразу же после развода последнего с актрисой Кристиной Асмус. Парочку якобы засекли вместе на одной из вечеринок, заметив между ними намек на романтическую связь. И хоть знаменитости в последствии опровергли слухи об отношениях, но все равно продолжают активно использовать этот информационный повод.

Яна и до встречи с Гариком пользовалась определенным успехом в Инстаграм, а после стала еще популярнее. За жизнью девушки, которая любит хвастаться пышными формами, следят почти миллион фолловеров.

Как передает Politeka.net, 30-летняя Кошкина опубликовала в своем микроблоге свежее фото, на котором показала себя в милом домашнем образе, с двумя косичками.

Яна была в розовом худи, подчеркнув пухлые губки помадой в тон.

"Выходной... 🎀🤪✌🏼", - подписала она снимок.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное. Внешность Яны уже не раз становилась поводом для хейта, многие упрекают девушку в том, что она переборщила с ботоксом.

"Что-то с губами?" - "набили" - "та не, это заболевание какое-то"; "Губы отдыхают 😄"; "Вареников 🥟 захотела )"; "Вся розовенькая и задумчивая 🤔💐"; "Вареники - это первоапрельская шутка?"; "Как же ты прекрасно выглядишь!!! 👍😍"; "Яночка, щёчек совсем нет😢 надо срочно покушать вам😅😋"; "С губами уже перебор"; "А губы ваши всë больше и больше..."; "Ее теперь не остановить))"; "Яночка, любоваться тобой – рай для глаз, и ад – для души 😇😍"; "Косы, это слишком красиво... сумасшедшая", - комментируют в Сети.

Напомним, что "невеста" Харламова в чулочках заставила глотать слюнки даже Тарзана: "Посвящаю бывшему".

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