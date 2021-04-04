Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, мастерски раздразнила публику, показав себя в соблазнительном образе
Кошкину с экс-мужем Кристины Асмус Харламовым заметили вместе на одной из вечеринок, что стало поводом для слухов об их отношениях. И хоть знаменитости затем опровергли связь, но все равно продолжают активно использовать этот информационный повод. Яна и до встречи с Гариком пользовалась определенным успехом в Инстаграм, а после стала еще популярнее. За жизнью девушки, хвастающейся аппетитными формами, следят почти миллион фолловеров.
Как передает Politeka.net, 30-летняя Кошкина опубликовала архивное видео, которое до этого еще не показывала. Кадры были сделаны во время одного из ее отпусков, проведенных на курорте. Яна покрасовалась в красном бикини, соблазнив точеной фигуркой.
Девушку накрыла ностальгия, и она решила срочно устроить себе релакс с перелетом поближе к экватору:
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"Вчера мне случайно попалось это видео и я поняла, что дико хочу в отпуск!☀️🏝 А если я чего-то хочу, то всё...😅 Пойду оперативно разруливать съёмочные графики и покупать билеты✈️ Хотя бы на пару дней, но мне катастрофически необходимо солнце🙌🏼🤪 Посоветуйте, какие знаете классные отели? Ну и чтоб лететь недалеко..."
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"О тут ты совсем худенькая и с*си поменьше 🤣" - "тут я весила на пару кг больше чем сейчас) Шаверма на обед была через день... 🤪🐷"
"Никогда слышишь никогда больше не выкладывай такие видео😂🔥"
"Какая худенькая! Хочется поймать и накормить бутерами с салом"
"Тут т*тек нет почему-то..."
"...и "губ" не было... было всё чётко!"
"Да не похоже что Вы шаверму едите с такой-то фигурой👍"
"Ах, как хороша😊"
"Давно бы так, крошка 🔥🔥🔥"
Напомним, что "невеста" Харламова в чулочках заставила глотать слюнки даже Тарзана: "Посвящаю бывшему".
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