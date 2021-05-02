Певица Оля Полякова заступилась за свою коллегу Ани Лорак
Как передает Politeka.net, видеообращение артистка опубликовала на своей страничке в Instagram
Ани Лорак в одном из своих интервью призналась в том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения в обмен на продвижение в карьере.
Полякова заявила, что ее коллега не врет.
Такое откровение поразили коллегу Поляковой Виталия Козловского, который признался ей в любви.
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"Оля! Я тебя люблю", - написал певец в комментарии под видео.
Такое заявление Виталия не осталось без внимания украинцев.
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