Вот это поворот!

Певица Оля Полякова заступилась за свою коллегу Ани Лорак

Как передает Politeka.net, видеообращение артистка опубликовала на своей страничке в Instagram

Ани Лорак в одном из своих интервью призналась в том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения в обмен на продвижение в карьере.

Полякова заявила, что ее коллега не врет.

Такое откровение поразили коллегу Поляковой Виталия Козловского, который признался ей в любви.

"Оля! Я тебя люблю", - написал певец в комментарии под видео.

Такое заявление Виталия не осталось без внимания украинцев.

"И до тебя этот маньяк домогался?", "Котик, твой выход, жду откровения", - отвечали Козловскому подписчики Поляковой.

Стоит отметить, что Козловский уже давно скрывает свою личную жизнь.

Ранее певец рассказывал о своих отношениях с участницей шоу «Холостяк» Раминой Эсхакзай, которой даже сделал предложение, но пара рассталась.