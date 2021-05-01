Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в суперкоротком платье не смогла скрыть свои недостатки

Дженнифер Лопес постоянно восхваляют за безупречный стиль: на съемках для журналов она раскрепощенно позирует и не боится критики, в работе с клипами и на концертах звезда всегда блистает в открытых нарядах, а в повседневной жизни предпочитает спортивный стиль. В этот же раз поклонники заприметили интересный недочет.

Во время того, как Лопес направлялась по делам, ее заметили папарацци и сделали несколько кадров. Однако отретушированное фото оказалось не таким идеальным. В качестве примера на фан-аккаунте подметили, что на двух разных фото Лопес выглядит по-разному.

Точнее, ее фигура, а в особенности, ноги. Целлюлит и обвисшая кожа не были скрыты под фотошопом, из-за чего кажется, будто фигура у звезды не такая идеальная, как говорят. Отметим также, сам наряд со змеиным принтом, мало что скрывал, акцентируя внимание на ногах. Впрочем, туфли на шпильке, накладные локоны и дизайнерская сумка идеально дополняют лук.

"А вот и реальность" - сказано в подписи поста.

Отметим, в недавней съемке Джей Ло позировала в белоснежном костюме, едва не вывалив бюст. Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию знаменитости. Джей Ло была в спортивной обуви, сделав образ тем самым, каким-то более молодежным и игривым.

"Красиво как всегда !!! 💙💙💙", "Королева, нет, какая дива", "Бомба", "Ты выглядишь потрясающе 👌👌👌", "Вы очень красивы😍", "Леди босс", "королева, а остальные - никто", - написали пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Дженнифер Лопес обтянулась латексом, сверкая упругими "кокосами": "Какая дива".

А еще Politeka писала, что 51-летняя Лопес поплескалась в бассейне в модном микро-бикини: "Горячее молодых".

Также Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в купальнике с непристойным вырезом устроила переполох на пляже: "Нимфа парит".