Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес во время съемок показала фигуру во всей красе

Исполнительница почти каждый день показывает в Инстагам, как проходят ее будни и как она работает над новыми проектами. Дело в том, что не так давно Лопес снялась в новом фильме, где получила главную роль. При этом артистка занимается своей линейкой косметики и анонсировала еще одно участие в качестве актрисы в сериале от Нетфликс.

Один из кадров, в котором Лопес готовится к работе на площадке, появился в сети и тут же распространился по фан-аккаунтам. В коротком топе и спортивных штанах Лопес перед коллегой активно готовилась в очередной сцене. При этом звезда не стеснялась показывать, что она находится во вполне обычной форме и даже немного набрала, поэтому ее живот кажется немного округлым.

Завязанные волосы, минимум деталей и украшений – это стиль Лопес в повседневной жизни. Поскольку на концертах она появляется в маленьких блестящих костюмах, вне работы она любит максимально удобную одежду.

Отметим, после этого роковая фотосессия в красном платье с Лопес была не менее популярна ранее. Ведь часть наряда оказалась намеренно откинута, чтобы можно было увидеть формы Дженнифер, которая позировала без белья, выставляя напоказ самое интересное:

«Тебе нужен мексиканец, снова в поиске мужа; прекрасная одинокая дама, пример для подражания; Прекрасный бог благословит тебя и твою семью; никакой муж не нужен🔥 Джен обжигает😍; Сожалею, что слышал о твоем расколе с Родом; Так что оставайся сильной леди; Шокирован, услышав печальные новости Дженнифер о тебе и А Роде. Он пожалеет! Думаю о тебе. Люблю тебя всегда. Будь сильной, Дженнифер ❤❤», - написали фанаты.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".