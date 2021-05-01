Популярная украинская телеведущая рассмешила праздничным видео, записанным перед священником

Каждый год на Пасху Леся традиционно делится своими видео с празднования с близкими. В этом году не обошлось без ролика, записанного на позапрошлое празднование, когда со звездой случился небольшой курьез. А чтобы добавить «интриги», звезда даже наложила на ролик песню, которую записывала ранее с коллегой.

Так, ранее в честь светлого праздника Пасхи артистка сходила освятить вкусности в церковь и немного попала «под раздачу». На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала забавное видео, на котором батюшка окропляет ее святой водой довольно щедро. Причем настолько, что с лица Никитюк буквально стекает вся косметика.

Священник от души забрызгал лицо Леси, от чего она «ойкнула», пытаясь прикрыться. Судя по реакции звезды, она, с одной стороны в восторге от происходящего, а с другой – не ожидала, что ее так щедро «посвятят».

«Coming soon 🔜😁», - пишет Леся, ни что Владимир Остапчук отвечает: «Мой любимый мэм». Вслед за артистом присоединилась и Астафьева с Козловским, отшутившись по поводу видео.

«Ахахахаха😂😂😂я каждый год жду, чтоб батюшка сделал это за меня🙌; Главное в эту секунду, когда он брызгает тебе в лицо не воскликнуть «бл***ь!»😂; Это лучшее; Уже год обожаю это видео 🤣; З наступаючим Вас 😍; Помню это видео, умыли так умыли😂Леся и все присутствующие, с Наступающим!!!🥚🐇; Лучшая!!🤣С наступающим Вас!❤️; Любимое видео🔥; Обожаю это видео 😂; Это очень смешно ️ но это из прошлого🙌», - пишут фанаты Леси.

До этого телеведущая показала свои утренние ритуалы.

Телевдущая записала сторис, стоя перед зеркалом в коротком белом топе и шортиках, демонстрируя стройную фигуру. На голове у нее было полотенце.

«Ну, как говорят у нас в Украине, good morning, good morning, good morning to you. Я уже собираюсь на съемочную площадку. Сейчас обложусь вся масочками. Тут и для лица, и для декольте, и для шеи, и под глаза. И поеду на ул. Семьи Хохловых, 7», - сказала она.

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